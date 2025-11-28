День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 15:22

«Игра престолов»: названы неожиданные последствия обысков у Ермака

Политтехнолог Павлив: Зеленский и Ермак могут обвинить НАБУ и САП в госизмене

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак могут готовить ответные обвинения в госизмене против руководства Национального антикоррупционного бюро страны и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заявил NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив. Он отметил, что происходящее в стране является классической игрой престолов.

Я бы не ждал сейчас на Украине никаких резких событий. Мне кажется, все еще остается некая двойственность и пространство для решения со стороны Зеленского и Ермака. Обыски не оказались сопряжены с подозрением. Касательно главы офиса президента Украины подготовлено подозрение, причем в двух вариантах, но в одном из них есть Зеленский, а в другом нет. Я бы ждал сейчас контратаку от Ермака и президента Украины на руководство НАБУ и САП. Они готовят подозрения, обвинения в госизмене. Игра престолов в чистом виде со всеми мерзкими ее нюансами. Поэтому это только начало. И сейчас, конечно же, Зеленский не сдаст Ермака, это вне всякого сомнения, — пояснил Павлив.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков предположил, что обыски у Ермака связаны с отказом Киева от мирного плана США по урегулированию конфликта. По его мнению, это является демонстрацией контроля Вашингтона над ситуацией для возможности дальнейших договоренностей с Россией.

Андрей Ермак
Владимир Зеленский
Украина
НАБУ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим вкуснейшее французское крем-брюле: всего 3 ингредиента и ваниль
В ГД оценили решение допустить гимнастов из России в нейтральном статусе
Россиянам рассказали, на сколько подорожают бьюти-услуги в 2026 году
Бойцы «Барс-Сармат» спасли гражданских после атаки дрона ВСУ
Водителей Ямала предупредили о тяжелых погодных условиях
Названы последствия для Усольцевых, которые могут вести тайную жизнь в Азии
Жительница Красноселькупа может получить срок за избиение знакомой
Появилась возможная версия готовящегося обвинения против Ермака
Синоптик ответил, когда в Москву и Подмосковье придет зима
Мединский высмеял Каллас за слова о «нападениях» России
Родная мать заставила 16-летнюю дочь торговать телом ради заработка
В Британии «раскрыли» шпионских биоголубей России
В Ирландии высмеяли проблемы британской армии
Часть россиян получит тринадцатую пенсию в этом году
В подполье заявили об ударе по украинскому аэродрому со специалистами НАТО
Потерявший при взрыве пальцы ребенок мечтал о портрете Путина
Украинцы ответили, хотят ли они отставки главы офиса Зеленского
Экономист ответил, покинет ли иностранная валюта финансовый рынок России
Богатейшая экономика мира сжалась на фоне пошлин Трампа
«Мы оценили»: МИД Турции раскрыл, зачем Нарышкин ездил в Анкару
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.