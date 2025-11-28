«Игра престолов»: названы неожиданные последствия обысков у Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак могут готовить ответные обвинения в госизмене против руководства Национального антикоррупционного бюро страны и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заявил NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив. Он отметил, что происходящее в стране является классической игрой престолов.

Я бы не ждал сейчас на Украине никаких резких событий. Мне кажется, все еще остается некая двойственность и пространство для решения со стороны Зеленского и Ермака. Обыски не оказались сопряжены с подозрением. Касательно главы офиса президента Украины подготовлено подозрение, причем в двух вариантах, но в одном из них есть Зеленский, а в другом нет. Я бы ждал сейчас контратаку от Ермака и президента Украины на руководство НАБУ и САП. Они готовят подозрения, обвинения в госизмене. Игра престолов в чистом виде со всеми мерзкими ее нюансами. Поэтому это только начало. И сейчас, конечно же, Зеленский не сдаст Ермака, это вне всякого сомнения, — пояснил Павлив.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков предположил, что обыски у Ермака связаны с отказом Киева от мирного плана США по урегулированию конфликта. По его мнению, это является демонстрацией контроля Вашингтона над ситуацией для возможности дальнейших договоренностей с Россией.