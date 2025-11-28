День матери
28 ноября 2025 в 15:59

Жительница Красноселькупа может получить срок за избиение знакомой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На Ямале состоится суд над жительницей Красноселькупа за избиение знакомой, сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЯНАО. У женщины уже есть непогашенная судимость за преступление с применением насилия.

Сообщается, что инцидент произошел в конце сентября. Женщина нанесла знакомой не менее 10 ударов руками по лицу и телу, в этот момент обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Дело будет рассмотрено в Красноселькупском районном суде. Местной жительнице грозит лишение свободы сроком до одного года.

Ранее сообщалось, что жительницу Читы заключили под стражу за избиение 13-летней дочери. Мать избивала ребенка, находясь в нетрезвом состоянии вместе со своим сожителем.



Ямал
суды
прокуратура
избиения
происшествия
