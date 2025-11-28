Водителей Ямала предупредили о тяжелых погодных условиях Госавтоинспекция Ямала: в регионе 28 ноября ухудшится дорожная ситуация

На Ямале ожидается сильное похолодание и сильный ветер, сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу региональной госавтоинспекции. Водителей предупредили об ухудшении обстановки на дорогах.

В связи с прогнозируемым похолоданием и ухудшением погодных условий, Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, — рассказали в ведомстве.

Ночью 28 ноября температура опустится до −38…−43 градусов, при облачности показатели могут вырасти до −30…−35 градусов. На основных дорогах дежурят сотрудники ДПС.

Ранее сообщалось, что северные и центральные районы Сахалина в конце недели столкнутся с серьезным ухудшением погодных условий. По прогнозам синоптиков, остров накроет сильная метель, сопровождающаяся обильными осадками.