Водителей Ямала предупредили о тяжелых погодных условиях

На Ямале ожидается сильное похолодание и сильный ветер, сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу региональной госавтоинспекции. Водителей предупредили об ухудшении обстановки на дорогах.
В связи с прогнозируемым похолоданием и ухудшением погодных условий, Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, — рассказали в ведомстве.
Ночью 28 ноября температура опустится до −38…−43 градусов, при облачности показатели могут вырасти до −30…−35 градусов. На основных дорогах дежурят сотрудники ДПС.
Ранее сообщалось, что северные и центральные районы Сахалина в конце недели столкнутся с серьезным ухудшением погодных условий. По прогнозам синоптиков, остров накроет сильная метель, сопровождающаяся обильными осадками.