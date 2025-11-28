Доходы одного российского города выросли почти на 80 млрд рублей

Доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2025 году выросли на 77,7 млрд рублей по сравнению с утвержденным планом, сообщила пресс-служба администрации. Дополнительные средства город получил за счет собственных доходов: 66,8 млрд рублей, еще 10,9 млрд рублей пришлись на безвозмездные поступления. Губернатор Александр Беглов утвердил осеннюю корректировку бюджета, принятую Законодательным собранием.

В результате корректировки доходы городского бюджета в 2025 году увеличены на 77,7 млрд рублей, — сказано в сообщении.

Дефицит бюджета по итогам года сократится до 101,2 млрд рублей, что на 62 млрд меньше ранее запланированного уровня. В администрации подчеркнули, что это позволяет городу отказаться от привлечения рыночных заимствований.

Беглов отметил, что снижение дефицита и отказ от новых займов укрепляют финансовую устойчивость Петербурга. По его словам, это гарантирует выполнение социальных обязательств и создание базы для дальнейшего развития города как «мегаполиса XXI века».

