28 ноября 2025 в 16:18

Доходы одного российского города выросли почти на 80 млрд рублей

Доходы Петербурга выросли на 77,7 млрд рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2025 году выросли на 77,7 млрд рублей по сравнению с утвержденным планом, сообщила пресс-служба администрации. Дополнительные средства город получил за счет собственных доходов: 66,8 млрд рублей, еще 10,9 млрд рублей пришлись на безвозмездные поступления. Губернатор Александр Беглов утвердил осеннюю корректировку бюджета, принятую Законодательным собранием.

В результате корректировки доходы городского бюджета в 2025 году увеличены на 77,7 млрд рублей, — сказано в сообщении.

Дефицит бюджета по итогам года сократится до 101,2 млрд рублей, что на 62 млрд меньше ранее запланированного уровня. В администрации подчеркнули, что это позволяет городу отказаться от привлечения рыночных заимствований.

Беглов отметил, что снижение дефицита и отказ от новых займов укрепляют финансовую устойчивость Петербурга. По его словам, это гарантирует выполнение социальных обязательств и создание базы для дальнейшего развития города как «мегаполиса XXI века».

Ранее в Петербурге стартовал второй этап переустройства Приморского шоссе на участке пересечения с магистралью М-32. Работы ведутся на отрезке длиной 443 метра для строительства элементов транспортной развязки, включая опоры путепровода и подпорную стенку съезда.

