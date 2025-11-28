Польша выдала ордер на арест двух украинцев по делу о диверсиях

Польская прокуратура выдала ордер на арест граждан Украины 39-летнего Александра Кононова и 41-летнего Евгения Иванова, которых подозревают в диверсиях на железнодорожной инфраструктуре страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Национальной прокуратуры Пшемыслава Новака. Обвиняемым грозит пожизненное заключение по статье о террористических актах.

В четверг суд удовлетворил ходатайство прокурора и постановил заключить обоих подозреваемых под стражу, — сказал Новак.

Прокуратура Польши на прошлой неделе предъявила Кононову и Иванову обвинения в подрыве железнодорожных путей. Мужчин подозревают в повреждении путей в районе Мики Мазовецкого воеводства, в районе Голомб города Пулавы и на железнодорожной линии № 7 между Дорогуском и Варшавой.

Ранее сообщалось, что гражданину Украины Владимиру Б. выдвинули обвинение в содействии диверсиям, совершенным 15–16 ноября на объектах польской железнодорожной инфраструктуры. В прокуратуре считают, что обвиняемый участвовал в подготовке диверсионных актов вместе с Александром К. и Евгением И. Суд постановил арестовать украинца.