Польша отпустила диверсантов ВСУ: боятся выйти на Киев или самих себя?

В Польше освободили четырех граждан Украины, задержанных по подозрению в подрыве железнодорожных путей на линии Варшава — Люблин. Местные власти утверждали, что они могли быть завербованы Россией, однако так и не смогли собрать доказательств в пользу этой теории. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что диверсии в Европе с обвинениями в адрес Москвы продолжатся. Для чего они необходимы и кто на самом деле стоит за ситуацией в Польше — в материале NEWS.ru.

Что известно об отпущенных на свободу украинцах

Как сообщает портал Onet, на свободу вышли четверо граждан Украины, подозреваемых в причастности к диверсии на железнодорожных путях в Польше 16 ноября. Польская прокуратура пришла к выводу, что собранных в ходе расследования доказательств недостаточно для предъявления им обвинений. Три человека освободились после допроса, еще одного обвинили в сокрытии поддельных документов, но суд не стал оставлять его под стражей. При этом источники в местных силовых структурах добавили, что все пойманные украинцы «причастны к диверсии, но действовали неосознанно».

По версии прокуратуры, все четверо помогали двум другим украинцам, которые якобы въехали в Польшу из Белоруссии по поддельным паспортам. Утверждается, что после взрыва они могли также вернуться на белорусскую территорию. При этом в Варшаве считают, что скрывшиеся были завербованы российской разведкой. Однако никаких доказательств в подтверждение этой версии до сих пор представлено не было.

Политолог, советник губернатора Новосибирской области Ростислав Антонов в беседе с NEWS.ru заявил, что эта история приобрела откровенно комедийный характер.

«Вначале поляки обвиняли одних украинцев, которые взорвали эти пути и якобы уехали через польско-белорусскую границу. Теперь оказывается, что прокуратура задержала еще других украинцев, которые то ли взрывали пути, то ли в этой акции косвенно участвовали. И, по версии следствия, действовали они неосознанно. Возникает вопрос: а в данном случае „неосознанно“ — это как? Не приходя в сознание?» — иронизирует эксперт.

Кто подорвал железную дорогу в Польше

Инцидент на железнодорожных путях, в котором заподозрили украинцев, произошел в Мазовецком воеводстве — на пути к пограничному пункту Дорохуск на границе с Украиной. Машинист одного из составов утром 16 ноября обнаружил повреждение железнодорожного полотна, после чего движение по этому участку было приостановлено. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что речь может идти о диверсии. После инцидента власти страны начали спецоперацию «Путь», нацеленную на защиту железнодорожной инфраструктуры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл примечательным тот факт, что в ситуации с диверсией на железной дороге в Польше фигурируют граждане Украины. Он также напомнил, что Варшава стремится любую свою проблему связать с Москвой.

«Это стремление постоянно среди членов польского руководства. Это очевидный факт, к сожалению, здесь мы ничего сделать не можем. <…> Эти обвинения носят абсолютно безосновательный, голословный характер», — подчеркнул представитель Кремля.

Историк спецслужб, редактор портала «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентин Мзареулов в беседе с NEWS.ru предположил, что за инцидентом на польской железной дороге могут стоять украинские власти.

«В Киеве все еще верят, что кому-то на Западе действительно интересны громкие крики: „Смотрите, Россия опять сделала что-то плохое!“ Ими уже всех просто перекормили. Такие громкие обвинения сегодня уже ничего не меняют — ни в восприятии России европейским населением, ни в отношении тамошних элит», — подчеркнул он.

Кроме того, полагает Мзареулов, остается вероятность, что случившееся в Польше — обычная авария, вокруг которой власти решили раскрутить скандал. «Тогда понятно, почему задержанных отпустили — может, они вообще ни при чем», — допустил эксперт.

Случившееся в очередной раз показало истинное отношение поляков к украинским беженцам: если происходят «форс-мажоры», то первыми хватают подозреваемых именно из их числа. Однако это лишь вновь доказывает непричастность России к предполагаемым диверсиям.

«Оперативно схватили неких людей. Появился информационный повод, чтобы опять в чем-то обвинить Россию, а также успокоить местное недовольное украинскими эмигрантами население. А потом, чтобы не раскручивать эту историю дальше и не выйти в ходе расследования на Киев, а то и на самих себя, их тихо отпустили. Такая версия тоже имеет право на существование», — указал Мзареулов.

Зачем Польше понадобился скандал

Антонов считает, что попытки обвинить Россию в диверсии на железнодорожных путях могут быть связаны с новым этапом переговоров по урегулированию украинского конфликта и мирным планом США. Проект этого договора вызвал критику со стороны европейских лидеров: в частности, Туск назвал несколько его пунктов неприемлемыми.

«Относиться ко всем этим скандалам стоит как к некоему информационному шуму, который будет планомерно нарастать вплоть до непосредственных переговоров между Россией и Украиной. Будут подписаны какие-то соглашения или нет — уже другой вопрос. Но, видимо, чтобы их точно не подписали, создаются подобные ситуации», — пояснил собеседник.

По мнению чиновника, в ближайшее время можно ожидать повторения провокаций в Европе, которые будут сопровождаться огульными обвинениями в адрес РФ.

«Раскачка ситуации будет идти и со стороны Польши, и со стороны других стран Евросоюза, которые еще не напились украинской крови до конца. Они будут продолжать воевать с Россией до последнего украинца», — резюмировал эксперт.

