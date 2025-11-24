В Польше освободили четверых граждан Украины, задержанных по подозрению в причастности к подрыву железнодорожных путей на линии Варшава — Люблин 16 ноября, сообщает портал onet.pl. По его информации, их обвиняли в оказании помощи двум другим украинцам, которые уже успели сбежать якобы в Белоруссию через пункт пропуска в Тересполе.

Никому из четверых арестованных не предъявили обвинение в участии в диверсионной деятельности. Обвинение было предъявлено лишь одному из арестованных, но совершенно по другой причине <...>. Несмотря на ходатайство следствия, суд отказал ему в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в материале.

Издание отмечает, что задержания были проведены 19 ноября силами Агентства внутренней безопасности и полиции. Отмечается, что среди освобожденных был водитель, предоставивший автомобиль для подозреваемых. Все задержанные длительное время проживали в Польше, но не были знакомы между собой.

Ранее бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен отмечал, что Киев с помощью диверсий пытается добиться от европейских стран ввода на Украину иностранных войск. Так он прокомментировал подрыв железнодорожных путей на северо-востоке Польши, которые ведут на Украину.