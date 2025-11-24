Стало известно, как мать Юдашкина отпраздновала юбилей

Мать модельера Валентина Юдашкина Раиса отпраздновала 80-летие в кругу семьи в Израиле. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) вдова дизайнера Марина опубликовала пост, где поздравила свекровь с днем рождения. Бизнесвумен пожелала ей счастья и отметила, что родные прилетели в другую страну для празднования круглой даты.

У нашей Раечки юбилей, 80 лет! Поэтому мы прилетели, чтобы вместе с ней отметить праздник. Желаем здоровья. И будь счастлива, наша дорогая, — написала Марина Юдашкина.

Вдова модельера рассказывала в соцсетях, что у нее с Раисой сложились прекрасные отношения. По ее словам, свекровь стала для нее второй матерью, которая готова помочь в разных ситуациях. Также женщина выражала благодарность Раисе, отмечая, что та готова прилететь к ней в гости в любой момент и чувствовать себя как дома.

Ранее вдова Юдашкина навестила могилу мужа, который умер 2 мая 2023 года в возрасте 59 лет после длительной борьбы с болезнью. Марина призналась, что внуки скучают по своему дедушке.