Пугачева почтила память российского модельера

Певица Алла Пугачева почтила память российского художника-модельера, дизайнера и телеведущего Валентина Юдашкина, который скончался два года назад. Сегодня он мог бы отмечать свой 61-й день рождения. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала фотографию Юдашкина.

Ты всегда в моем сердце, — написала Пугачева под снимком.

Ранее стало известно, что Пугачева продолжает получать пенсию, составляющую 67 тысяч рублей. Частью этой суммы является компенсационная выплата, положенная 76-летней знаменитости как народной артистке СССР.

Тем временем в мировом суде Москвы назначили дату начала бракоразводного процесса между блогером Оксаной Самойловой и рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) — предварительное слушание по делу запланировано на 28 октября 2025 года.

Информация о том, что звездные супруги разводятся, появилась 6 октября. Отец Самойловой Валерий Самойлов отказался от комментариев по поводу развода дочери с Джиганом. При этом он отметил, что ему «очень жаль», но «это жизнь».