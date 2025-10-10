Отец Оксаны Самойловой впервые высказался о ее разводе с Джиганом Отец Оксаны Самойловой признался, что ему жаль слышать о разводе дочери

Отец блогера Оксаны Самойловой Валерий Самойлов заявил NEWS.ru, что не будет особо комментировать развод дочери с рэпером Джиганом. Он добавил, что ему жаль, но «это жизнь».

Ничего не буду говорить. Очень жаль, но ничего не поделать — это жизнь, — сказал Валерий.

Отец Самойловой оставил семью, когда Оксане было шесть лет. Во взрослом возрасте блогер нашла в себе силы встретиться с отцом и обнять его.

Ранее стало известно, что блогер Самойлова подала на развод с Джиганом после 13 лет брака. У пары растут четверо детей: три дочери и сын. Адвокат блогера от комментариев отказался, причины расставания супругов на данный момент неизвестны.

Адвокат Александр Бенхин заявил, что в случае развода Джигана и Самойловой их дочери могут остаться с отцом. По его словам, решение суда будет зависеть от желания самих детей, поскольку они уже достигли возраста 10 лет. Также за годы брака Джиган и Самойлова скопили значительное состояние, из-за отсутствия брачного договора разделу подлежит всё совместно нажитое имущество.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко высказал мнение, что слухи о разводе Джигана и Самойловой могли появиться для поднятия хайпа. По его словам, не исключено, что таким образом пара хочет привлечь внимание аудитории к новому треку исполнителя.