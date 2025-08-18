«Скучают»: родственники Юдашкина почтили память модельера

Вдова Валентина Юдашкина Марина вместе с членами семьи навестила могилу модельера, скончавшегося два года назад после длительной болезни. В своем Telegram-канале она отметила, что внуки скучают по своему дедушке.

Наше воскресное утро! Внуки навестили дедушку! Скучают! — написала вдова модельера.

Ранее на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга появилась Полина, молодая возлюбленная покойного экс-министра транспорта Романа Старовойта. Девушка пришла почтить память чиновника на 40-й день после его смерти. В скорбный день она выбрала строгий черный наряд. Скорбящая девушка почти опустилась на колени у могилы, тихо шепча слова прощания. Родные и близкие Старовойта начали посещать место его упокоения с раннего утра — среди них были родители, бывшая супруга и дочери экс-министра.

До этого Ева Карицкая, бывшая жена рэпера Паши Техника, сообщила, что на могиле музыканта планируется установить памятник в натуральную величину. Пока опубликован только предварительный макет, а сама работа находится в процессе создания. Согласно проекту, памятник изобразит Павла Ивлева (настоящее имя артиста) в характерном для него образе — с микрофоном, в кепке и привычной одежде.