Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 12:04

«Скучают»: родственники Юдашкина почтили память модельера

Вдова Юдашкина посетила могилу модельера вместе с дочерью и внуками

Валентин Юдашкин Валентин Юдашкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдова Валентина Юдашкина Марина вместе с членами семьи навестила могилу модельера, скончавшегося два года назад после длительной болезни. В своем Telegram-канале она отметила, что внуки скучают по своему дедушке.

Наше воскресное утро! Внуки навестили дедушку! Скучают!написала вдова модельера.

Ранее на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга появилась Полина, молодая возлюбленная покойного экс-министра транспорта Романа Старовойта. Девушка пришла почтить память чиновника на 40-й день после его смерти. В скорбный день она выбрала строгий черный наряд. Скорбящая девушка почти опустилась на колени у могилы, тихо шепча слова прощания. Родные и близкие Старовойта начали посещать место его упокоения с раннего утра — среди них были родители, бывшая супруга и дочери экс-министра.

До этого Ева Карицкая, бывшая жена рэпера Паши Техника, сообщила, что на могиле музыканта планируется установить памятник в натуральную величину. Пока опубликован только предварительный макет, а сама работа находится в процессе создания. Согласно проекту, памятник изобразит Павла Ивлева (настоящее имя артиста) в характерном для него образе — с микрофоном, в кепке и привычной одежде.

Валентин Юдашкин
модельеры
дизайнеры
кладбища
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме нашли причину неприятных слухов о мессенджере MAX
В Госдуме ответили, почему лидеры ЕС боятся встречи Трампа и Зеленского
Путин поддержал инициативу о защите ростовских фермерских хозяйств
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 18 августа, проблемы
Экс-футболист «Динамо» назвал фигней байку о проклятии клуба женой Севидова
В ГД объяснили, зачем лидеры ЕС едут на встречу Зеленского и Трампа
Мать-антипрививочница довела дочь до смерти
Дипломаты ответили на слухи о встрече Трампа, Путина и Зеленского в Венгрии
Зеленского предупредили о «горькой таблетке» уступок в Вашингтоне
Мужчина прилетел в Дагестан с часами Rolex и был задержан таможенниками
Вкусное ткемали из сливы, которое хочется есть ложкой прямо из банки
Автоэксперт рассказал о судьбе иномарок в таксопарках
Россиянка организовала похищение родного брата ради доли в квартире
Гладков призвал раскрывать имена россиян, превративших убежища в туалеты
Названа опасность возможного обмена территориями между Россией и Украиной
Названы последствия атаки ВСУ на ведущий через Венгрию нефтепровод «Дружба»
Экс-футболист сборной России назвал две главные проблемы «Динамо» в РПЛ
В Госдуме объяснили, почему Зеленский против мира с Россией
В Госдуме назвали главное достижение Путина и Трампа на саммите на Аляске
ВСУ нанесли удар по объекту, где всегда много людей
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.