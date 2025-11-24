Комплекс обанкротившегося завода в Петербурге продан на торгах Промышленная площадка ЛЭМЗ в Петербурге продана за 1,2 млрд рублей

Крупный имущественный комплекс обанкротившегося Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ) был реализован на торгах за 1,2 млрд рублей, сообщает издание «Деловой Петербург». Сделку по приобретению промышленной территории заключила компания «ЛэмзПромПарк», которая уже зарегистрирована на территории самого предприятия.

В состав проданного лота вошел земельный участок площадью 5,6 га, а также здания общего назначения суммарной площадью 52 тыс. кв. м. Начальная стоимость данного актива летом составляла 1,5 млрд рублей, однако в ходе аукциона она была снижена.

Отмечается, что эксперты рынка недвижимости высоко оценили потенциал приобретенной площадки. По словам директора департамента NF GROUP Ильи Князева, локация идеально подходит для промышленного использования, при этом все текущие площади уже сданы в аренду новому владельцу.

Покупатель, компания «ЛэмзПромПарк», единственным владельцем которой с 2022 года является Евгений Савченко, имеет опыт работы в сфере недвижимости. Итоговая стоимость сделки составила около 23 тыс. рублей за квадратный метр существующих площадей, что брокеры считают привлекательной ценой.

Как сказано в материале, данная операция стала одной из самых крупных в сегменте промышленно-складской недвижимости Санкт-Петербурга в текущем году. В условиях высокой стоимости кредитования лишь ограниченное число компаний могут позволить себе приобретение активов стоимостью свыше 1 млрд рублей.

