24 ноября 2025 в 12:58

Фон дер Ляйен выступила с дерзким заявлением о мирном плане США

Фон дер Ляйен: ЕС возражает против изменения границ Украины и ограничений ВСУ

Евросоюз возражает против изменения границ Украины и любых ограничений для ВСУ, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на сайте ЕК. По ее мнению, ЕС представил свое видение мирного плана, который приведет к якобы «справедливому и прочному миру».

Во-первых, границы нельзя менять силой. Во-вторых, Украина является суверенным государством, в отношении ее вооруженных сил не может быть никаких ограничений, — сказано в заявлении.

Третьим пунктом фон дер Ляйен назвала закрепление центральной роли Евросоюза «в обеспечении мира на Украине». По ее мнению, именно Европа способна оберегать мир после конфликта.

Ранее американские СМИ писали, что страны Европы хотят сорвать мирный план США по урегулированию конфликта на Украине, чтобы вести дальше боевые действия против России. По словам журналистов, Брюссель намерен редактировать документ до тех пор, пока он не станет неприемлемым для Москвы.

До этого директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что отказ Евросоюза от самостоятельных дипломатических инициатив в отношении России наносит блоку серьезный вред. Он подчеркнул, что Европа утрачивает способность к дипломатии и делает ставку на наращивание вооружений.

