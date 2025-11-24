День матери
24 ноября 2025 в 12:56

Депутат назвал скрытую причину военных планов Макрона

Депутат Колесник: Макрон сам себя напугал возможным конфликтом с Россией

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Планы президента Франции Эммануэля Макрона ввести добровольную военную службу являются следствием его собственных страхов перед возможным конфликтом с Россией, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что милитаризация набирает обороты в странах Европейского союза, при этом Париж опасается усиления военного потенциала Берлина.

Этим французским военным добровольцам, [которых хочет набрать Макрон], естественно, надо платить. Понятно, что Россия является одной из первопричин [плана Франции объявить о введении добровольной военной службы]. В стране сами себя напугали. Сейчас милитаризация идет полным ходом почти во всех странах ЕС. Еще Франция побаивается, что Германия начинает набирать военные обороты, а у них давняя неприязнь со времен Первой мировой войны, которая ни на миг не останавливалась, — высказался Колесник.

Он отметил, что финансовое положение Франции является непростым. По мнению Колесника, французский лидер своими действиями, включая планы по отправке военнослужащих на Украину, усугубляет экономическое состояние страны и вгоняет ее в дополнительные траты. Депутат добавил, что эти шаги носят враждебный характер по отношению к России и дорого обходятся французскому бюджету.

Макрон загнал Францию в тяжелое финансовое положение и продолжает это делать. Он перессорился со всеми. Президент Франции боится Германии, вдрызг рассорился с РФ, поливает ее грязью. Он собирается две тысячи военнослужащих отправлять на Украину — это абсолютно враждебные действия в отношении Москвы. Но Макрон забывает, что это встанет Франции в копеечку, но его это не интересует. Ему важно отвлечь людей от внутренней, довольно тяжелой финансовой ситуации в стране. Также он хочет не отставать от других европейских стран в плане милитаризации, — резюмировал Колесник.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Макрон больше всего боится России. По словам парламентария, именно поэтому президент Франции заключил соглашение с украинским коллегой Владимиром Зеленским о поставках истребителей Rafale.

