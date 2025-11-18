Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 13:15

«В надежде разрушить»: Шеремет о паническом страхе Макрона перед Россией

Шеремет назвал страх перед Россией главной фобией Макрона

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Президент Франции Эммануэль Макрон больше всего боится Россию, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. По словам парламентария, именно поэтому политик заключил соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским о поставках истребителей Rafale.

Макрон противится завершению спровоцированного Западом конфликта и намерен продолжить использовать Украину до последнего ее жителя, в надежде разрушить Россию, ставшую для него настоящей фобией, о которой он думает чаще, чем о будущем французского народа, — констатировал Шеремет.

Отмечается, что 17 ноября Макрон и Зеленский подписали декларацию о намерениях. Документ предполагает закупку Украиной 100 французских истребителей и систем ПВО SAMP-T. Соглашение будет действовать в течение 10 лет.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что сделка между Украиной и Францией по истребителям Rafale является коррупционной. Он допустил, что, когда киевским властям предъявят обвинения, Запад будет уверять всех в своем неведении.

Эммануэль Макрон
Франция
Украина
Михаил Шеремет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Токио испугались допускать российских стрелков до Сурдлимпиады
Экс-ведущую Первого канала оштрафовали из-за нарушения закона об иноагентах
Попавшие в ДТП в Египте российские туристы начали покидать страну
Стало известно о пострадавших в массовом ДТП с участием мусоровоза
Время пути из Екатеринбурга в Москву сократят до 6,5 часа
Женщину из Читы заключили под стражу за избиение дочери-подростка
В РАН назвали период, в который вакцинироваться бесполезно и опасно
«Кто будет платить?»: во Франции усомнились в поставках Rafale Украине
Школьника парализовало инсультом из-за необычной игры со сверстниками
«Мужской поступок»: Степашин раскрыл детали ухода Карпина из «Динамо»
Учитель года преследовал школьницу и писал ей любовные письма
«Нужно искать другую крышу»: экс-депутат Рады раскрыл судьбу Умерова в США
Бывшего сотрудника Госкоммола Крыма осудили за мошенничество с грантами
Музкритик ответил, как конфликт с танцорами отразится на карьере Булановой
Ребенок проглотил семь магнитный шариков
ВС РФ штурмуют девять городов: как идет наступление на Северск и Купянск
Зеленский признался, что зима будет тяжелой для Украины
Слуцкий высказался о переговорах с Украиной на фоне побега Умерова
Пять признаков действительно качественного постельного белья
Борьбу за власть в Еврокомиссии сравнили с «Игрой престолов»
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.