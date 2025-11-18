«В надежде разрушить»: Шеремет о паническом страхе Макрона перед Россией Шеремет назвал страх перед Россией главной фобией Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон больше всего боится Россию, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. По словам парламентария, именно поэтому политик заключил соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским о поставках истребителей Rafale.

Макрон противится завершению спровоцированного Западом конфликта и намерен продолжить использовать Украину до последнего ее жителя, в надежде разрушить Россию, ставшую для него настоящей фобией, о которой он думает чаще, чем о будущем французского народа, — констатировал Шеремет.

Отмечается, что 17 ноября Макрон и Зеленский подписали декларацию о намерениях. Документ предполагает закупку Украиной 100 французских истребителей и систем ПВО SAMP-T. Соглашение будет действовать в течение 10 лет.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что сделка между Украиной и Францией по истребителям Rafale является коррупционной. Он допустил, что, когда киевским властям предъявят обвинения, Запад будет уверять всех в своем неведении.