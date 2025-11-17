«Болваны»: Медведев высказался о сделке Киева по истребителям Rafale Медведев заявил о коррупции в сделке по истребителям Rafale и предупредил Запад

Сделка между Украиной и Францией по истребителям Rafale является коррупционной, написал в социальной сети Х заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он допустил, что, когда киевским властям предъявят обвинения, Запад будет уверять всех в своем неведении.

Какую чушь будут нести европейские болваны вроде Микрона и компании, когда коррумпированного киевского наркомана привлекут к ответственности? <…> Возможно, они тоже участвовали в коррупционной схеме с истребителями Rafale. Что скажете, французы? — написал Медведев.

Ранее лидеры Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали декларацию о закупках французского вооружения Киевом. В поставки войдут 100 истребителей Rafale, а также комплексы противовоздушной обороны SAMP/T. Соглашение будет действовать в течение 10 лет.

Позже летчик-инструктор майор ВВС Андрей Красноперов, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах, объяснил, что поставки истребителей Rafale Украине не смогут изменить ситуацию на поле боя. По его словам, в украинских войсках нет необходимого количества специалистов, которые могли бы управлять сотней французских истребителей, обещанных Парижем Киеву.