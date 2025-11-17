Летчик объяснил, почему поставки истребителей Rafale не помогут ВСУ

Поставки истребителей Rafale Украине не смогут изменить ситуацию на поле боя, выразил мнение в беседе с NEWS.ru летчик-инструктор майор ВВС Андрей Красноперов, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах. По его словам, в украинских войсках нет необходимого количества специалистов, которые могли бы управлять сотней французских истребителей, обещанных Парижем Киеву.

Кто у украинцев будет летать? Своих летчиков в таких количествах у них нет — мы их уничтожаем. Кроме того, любому летчику английский язык дается с трудом, а тут все на французском — очень сложно управлять самолетом, если ты не знаешь языка. Возможно, из наемников кто-то согласится, но для ВС РФ это живая мишень — мы сбиваем все, что появляется в небе над Украиной, так как полностью контролируем ее воздушное пространство, — напомнил эксперт.

Красноперов уверен, что если Киев и получит истребители, то речь будет идти о старых образцах, которые Франция планировала отправить на списание. Однако в целом поставки Rafale Украине вызывают у собеседника большие сомнения.

Действия [президента Франции] Эммануэля Макрона в этой ситуации напоминают очередной фейк. Он же не сказал, в каком году отдаст технику. Даже если хотя бы что-то Париж сможет передать Киеву, хотя бы 5% от оговоренного числа истребителей, то это просто очередной пиар-ход французского президента: когда нечего отдавать, он отдает хоть что-то, — заметил Красноперов.

Ранее лидеры Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали декларацию о закупках французского вооружения Киевом. В поставки войдут 100 истребителей Rafale, а также комплексы противовоздушной обороны SAMP/T. Соглашение будет действовать в течение 10 лет.