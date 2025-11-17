Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 18:15

Летчик объяснил, почему поставки истребителей Rafale не помогут ВСУ

Летчик Красноперов: на Украине некому летать на французских истребителях Rafale

Истребитель Rafale Истребитель Rafale Фото: IMAGO/Kento Nara/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Поставки истребителей Rafale Украине не смогут изменить ситуацию на поле боя, выразил мнение в беседе с NEWS.ru летчик-инструктор майор ВВС Андрей Красноперов, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах. По его словам, в украинских войсках нет необходимого количества специалистов, которые могли бы управлять сотней французских истребителей, обещанных Парижем Киеву.

Кто у украинцев будет летать? Своих летчиков в таких количествах у них нет — мы их уничтожаем. Кроме того, любому летчику английский язык дается с трудом, а тут все на французском — очень сложно управлять самолетом, если ты не знаешь языка. Возможно, из наемников кто-то согласится, но для ВС РФ это живая мишень — мы сбиваем все, что появляется в небе над Украиной, так как полностью контролируем ее воздушное пространство, — напомнил эксперт.

Красноперов уверен, что если Киев и получит истребители, то речь будет идти о старых образцах, которые Франция планировала отправить на списание. Однако в целом поставки Rafale Украине вызывают у собеседника большие сомнения.

Действия [президента Франции] Эммануэля Макрона в этой ситуации напоминают очередной фейк. Он же не сказал, в каком году отдаст технику. Даже если хотя бы что-то Париж сможет передать Киеву, хотя бы 5% от оговоренного числа истребителей, то это просто очередной пиар-ход французского президента: когда нечего отдавать, он отдает хоть что-то, — заметил Красноперов.

Ранее лидеры Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали декларацию о закупках французского вооружения Киевом. В поставки войдут 100 истребителей Rafale, а также комплексы противовоздушной обороны SAMP/T. Соглашение будет действовать в течение 10 лет.

Украина
Франция
истребители
авиация
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выкуп души» обошелся россиянину в миллионы рублей
Россиянку не пропустили на таможне в турецком аэропорту из-за одного жеста
Петербуржца задержали за публикации в соцстеях
Девушка спасла ребенка, который упал в водоканал
ВСУ в ужасе бросились на собственные мины при штурме Орестополя
Россиянка с младенцем ушла из кризисного центра и пропала
ВСУ истребляют своих? Что происходит в окруженном Мирнограде, штурм ВС РФ
Макрон позволил себе скрытый выпад в адрес Трампа
Фигура простит: рецепт печеночного торта — изумительно прекрасен
До Гуляйполя — пара километров: как ВС РФ наступают на Запорожье
Развод, возвращение в Россию, суды: как живет внук Пугачевой Пресняков
Обезглавленную Снегурочку обнаружили в центре российского города
«Не тщеславная история»: Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о себе
«Ничего святого»: Зеленскому открыли глаза на его друзей
«Рука руку моет»: политолог о назначении Помпео в совет Fire Point
Смертельная авария с фурой и «девяносто девятой» обернулась уголовным делом
Кошка «обрубила» электричество пяти микрорайонам российского города
Путин утвердил обязательную отработку для медиков-бюджетников
Угрюмый москвич разворотил новогоднюю инсталляцию и попал на видео
Житель ДНР одним жестом показал беспилотнику ВС России, что он мирный
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.