21 ноября 2025 в 10:02

Четверо детей погибли при взрыве на химзаводе в Пакистане

Не менее 13 человек погибли при взрыве в пакистанской провинции Пенджаб

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Не менее 13 человек погибли при взрыве в пакистанской провинции Пенджаб, сообщил телеканал Samaa TV. Среди жертв есть четверо детей.

Как отметил канал, из-за взрыва было повреждено не менее 10 жилых домов, на месте также вспыхнул пожар. Под завалами еще могут находиться люди, спасательные работы продолжаются.

Ранее стало известно, что в результате взрыва в столице Пакистана 11 ноября погибли 12 человек. Инцидент произошел возле входа в окружной суд Исламабада, где обычно находится много участников судебных процессов. После происшествия здание суда эвакуировали. По предварительным данным, взрыв произошел в автомобиле, припаркованном возле учреждения.

До этого сообщалось, что количество погибших в результате взрыва автомобиля в историческом районе Старого Дели достигло 13 человек. Взрывное устройство сработало вечером 10 ноября недалеко от Красного форта, одного из самых известных туристических объектов индийской столицы. Премьер-министр страны Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.

Пакистан
взрывы
погибшие
заводы
