В столице Пакистана прогремел взрыв При взрыве у здания суда в Исламабаде погибли 12 человек

При взрыве в столице Пакистана погибли 12 человек, сообщает Geo News. По предварительной информации, все произошло недалеко от входа в окружной суд Исламабада, где обычно собирается большое количество человек, принимающих участие в судебном процессе. Полиция сообщила, что взрыв произошел в автомобиле, припаркованном возле учреждения.

Среди пострадавших были заявители и адвокаты. Здание суда было освобождено после взрыва. Присутствовавшие внутри были эвакуированы через заднюю дверь, а судебное разбирательство приостановлено, — говорится в публикации.

