11 ноября 2025 в 12:07

В столице Пакистана прогремел взрыв

При взрыве у здания суда в Исламабаде погибли 12 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При взрыве в столице Пакистана погибли 12 человек, сообщает Geo News. По предварительной информации, все произошло недалеко от входа в окружной суд Исламабада, где обычно собирается большое количество человек, принимающих участие в судебном процессе. Полиция сообщила, что взрыв произошел в автомобиле, припаркованном возле учреждения.

Среди пострадавших были заявители и адвокаты. Здание суда было освобождено после взрыва. Присутствовавшие внутри были эвакуированы через заднюю дверь, а судебное разбирательство приостановлено, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате взрыва автомобиля в историческом районе Старого Дели достигло 13 человек. Взрывное устройство сработало вечером 10 ноября недалеко от Красного форта, одного из самых известных туристических объектов индийской столицы. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и провел экстренные консультации с министром внутренних дел Амитом Шахом и другими должностными лицами.

Пакистан
Исламабад
взрывы
погибшие
