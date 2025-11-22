Если лень готовить, делаю рокот-крумпли. Вкусная и простая венгерская запеканка — нужны картошка, сметана и яйца

Знаете, какое блюдо может за один вечер перенести вас в уютную Венгрию с ее гостеприимными ресторанчиками и сытной домашней кухней? Рокот-крумпли — традиционная венгерская картофельная запеканка, которая покоряет своей простотой и насыщенным вкусом. Это не просто слоеная запеканка, а настоящее воплощение домашнего уюта, где нежный картофель, ароматная колбаса и расплавленный сыр создают идеальную гармонию. В разных регионах Венгрии ее готовят по-своему: где-то картофель нарезают ломтиками, где-то кубиками, но неизменным остается одно — неповторимый дух венгерской кухни в каждой ложке!

Для рокот-крумпли вам понадобится: 1 кг картофеля, 300 г копченой колбасы или салями, 4 яйца, 200 г сметаны, 150 г сыра, 1 луковица, соль, перец, паприка. Картофель отварите в мундире, очистите и нарежьте ломтиками. Яйца отварите и нарежьте кружочками. Колбасу нарежьте кубиками, лук — полукольцами. В смазанную форму выкладывайте слоями: картофель, колбаса, лук, яйца. Каждый слой смазывайте сметаной с паприкой. Верхний слой посыпьте сыром. Запекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки. Дайте немного остыть — и подавайте со свежими овощами! Эта запеканка особенно хороша с венгерским пивом или квашеной капустой.

