22 ноября 2025 в 18:28

Изумительные фрикадельки в сливочном соусе: рецепт из куриного фарша — хит для ужина за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Изумительно нежные фрикадельки из куриного фарша в сливочном соусе — простое и элегантное блюдо, которое покорит вашу семью. Этот рецепт — настоящий хит для ужина, который готовится за 20 минут.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного фарша, 1 небольшая луковица, 1 яйцо, 2 ст. л. манной крупы или панировочных сухарей, соль, перец по вкусу. Для сливочного соуса: 200 мл сливок 20%, 100 мл воды или бульона, 1 ч. л. дижонской горчицы, специи по желанию. Лук мелко нарежьте и смешайте с фаршем, добавьте яйцо, манку, соль и перец. Тщательно вымесите массу и сформируйте небольшие фрикадельки. Обжарьте их на сковороде до золотистой корочки со всех сторон. Затем залейте фрикадельки смесью сливок, воды и горчицы, тушите под крышкой на медленном огне 15–20 минут.

У вас получатся невероятно нежные, воздушные фрикадельки с мягким луковым ароматом, утопленные в богатом, бархатистом и слегка пикантном сливочном соусе. Подавайте с картофельным пюре или пастой.

Ранее стало известно, как приготовить курицу с картошкой под чесночной шапочкой: вкуснее мяса по-французски.

Проверено редакцией
