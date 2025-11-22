Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 06:46

Рисовая запеканка на завтрак: сладкое чудо без муки и без творога

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Невероятно нежная и сладкая рисовая запеканка станет вашим любимым быстрым завтраком, который понравится и детям, и взрослым. Это сладкое чудо готовится без муки и без творога из минимума ингредиентов.

Для ее приготовления вам понадобится: 300 г отварного риса, 2 яйца, 100 г сметаны, 3 ст. л. сахара, 50 г изюма, щепотка соли и ванилин по вкусу. Рис лучше использовать круглозерный, он дает нужную клейкость. Изюм предварительно залейте кипятком на 10 минут для мягкости, затем обсушите. В глубокой миске смешайте остывший рис, яйца, сметану, сахар, соль и ванилин. Тщательно все перемешайте до однородности, затем добавьте изюм. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте сухарями или манкой. Выложите рисовую массу и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до румяной корочки.

Вкус этой запеканки — это нежная, слегка влажная и воздушная текстура, сладость риса, сливочные нотки сметаны и яркие виноградные всплески изюма в каждом кусочке. Подавайте со сметаной или вареньем.

Ранее стало известно, как приготовить пышный омлет в духовке на завтрак: яйца еще никогда не были такими вкусными.

Проверено редакцией
Читайте также
Вкуснее зраз и мяса по-французски! Немецкая запеканка ауфлауф — нужны картошка, фарш и сливки
Общество
Вкуснее зраз и мяса по-французски! Немецкая запеканка ауфлауф — нужны картошка, фарш и сливки
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Перезагружаем рис с этим азиатским рецептом — жарю скрембл на сковороде и подаю к завтраку
Общество
Перезагружаем рис с этим азиатским рецептом — жарю скрембл на сковороде и подаю к завтраку
Такие котлетки улетают быстрее мясных: обалденные биточки из риса, кабачка и кукурузы. Идеально для разнообразия семейного меню
Общество
Такие котлетки улетают быстрее мясных: обалденные биточки из риса, кабачка и кукурузы. Идеально для разнообразия семейного меню
Секрет идеальной шубы, о котором забывают даже опытные хозяйки: простые правила помогут раскрыть вкус классического новогоднего салата
Общество
Секрет идеальной шубы, о котором забывают даже опытные хозяйки: простые правила помогут раскрыть вкус классического новогоднего салата
запеканки
рис
рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп озвучил мысли по поводу решения Грин уйти из конгресса США
Украинские БПЛА атаковали сразу шесть районов Ростовской области
Украинских офицеров уличили в бегстве из Вильчи у Волчанска
Под Красноармейском найден тайник ВСУ с химическим оружием
Лютые морозы до −40 градусов придут в некоторые регионы на выходных
Россиянам объяснили, опасны ли одноразовые стаканы для кофе
В Пензенской области отменили план «Ковер»
Водителям напомнили, какие нововведения ждут их с 1 декабря
Мошенники в России еще не использовали биометрию
Суд арестовал автомобиль звезды фильма «Гардемарины, вперед!»
В Европе рассказали, как прошла встреча с делегацией США
Глава «Лаборатории Касперского» объяснил, почему ИИ не существует
Собачий холод до −35, снег и метели: погода в России 24–30 ноября
Росреестр внес предложение по поводу возврата квартир обманутым продавцам
Боевики похитили более 200 учеников в нигерийской школе
«Пытается блефовать»: Трамп рассказал о стратегии Зеленского
Символика сна о кабане: важные знаки и предсказания
Электросчетчики в РФ будут автоматически передавать показания
Юрист ответил, чем грозит строительство ледяной горки во дворе
Бойцы ВС России за 15 минут взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Легкий салат «Мышиный король». Идеально для праздника: 3 ингредиента и сыр
Семья и жизнь

Легкий салат «Мышиный король». Идеально для праздника: 3 ингредиента и сыр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.