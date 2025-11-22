Рисовая запеканка на завтрак: сладкое чудо без муки и без творога

Невероятно нежная и сладкая рисовая запеканка станет вашим любимым быстрым завтраком, который понравится и детям, и взрослым. Это сладкое чудо готовится без муки и без творога из минимума ингредиентов.

Для ее приготовления вам понадобится: 300 г отварного риса, 2 яйца, 100 г сметаны, 3 ст. л. сахара, 50 г изюма, щепотка соли и ванилин по вкусу. Рис лучше использовать круглозерный, он дает нужную клейкость. Изюм предварительно залейте кипятком на 10 минут для мягкости, затем обсушите. В глубокой миске смешайте остывший рис, яйца, сметану, сахар, соль и ванилин. Тщательно все перемешайте до однородности, затем добавьте изюм. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте сухарями или манкой. Выложите рисовую массу и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до румяной корочки.

Вкус этой запеканки — это нежная, слегка влажная и воздушная текстура, сладость риса, сливочные нотки сметаны и яркие виноградные всплески изюма в каждом кусочке. Подавайте со сметаной или вареньем.

