Такие котлетки улетают быстрее мясных: обалденные биточки из риса, кабачка и кукурузы. Идеально для разнообразия семейного меню. Ищете легкий и бюджетный вариант для вкусного обеда? Эти котлеты станут хорошей идеей! Они сочетают в себе нежность кабачка, сытность риса и сладость кукурузы. Идеальное блюдо для тех, кто хочет порадовать семью чем-то новым.

Натрите на крупной терке один средний кабачок, слегка отожмите лишний сок. Добавьте половину стакана вареного риса, банку консервированной кукурузы (предварительно немного разомните ее с соком), мелко нарезанную луковицу, 1-2 зубчика чеснока, пучок зелени и одно яйцо. Посолите и поперчите по вкусу. Постепенно вводите панировочные сухари (около стакана), постоянно помешивая — масса должна стать пластичной, но не сухой. Сформируйте аккуратные котлетки и обжарьте на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или натуральным йогуртом — эти котлеты хороши как горячими, так и холодными!

