Мужчину оштрафовали из-за залетевшего в рот листочка с дерева Пожилой британец выплюнул залетевший в рот листочек и получил крупный штраф

В городе Скегнесс в Великобритании 86-летнего мужчину Роя Марша оштрафовали из-за листочка с дерева, сорвавшегося из-за сильного ветра, который он выплюнул, пишет Daily Mail. Ему придется выплатить 150 фунтов стерлингов (15,9 тыс. рублей).

После плевка к пенсионеру подошли сотрудники муниципальных служб. Они заявили, что видели как Марш плюнул на землю во время прогулки. Первоначально штраф составлял 250 фунтов стерлингов (26,5 тыс. рублей), однако после обжалования его снизили.

Жена Марша отметила, что произошедшее сильно расстроило ее мужа. Дочь мужчины обвинила муниципальные службы в необоснованном давлении на пожилых людей.

