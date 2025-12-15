Новый год-2026
Мужчину оштрафовали из-за залетевшего в рот листочка с дерева

Пожилой британец выплюнул залетевший в рот листочек и получил крупный штраф

Сотрудники британской полиции Сотрудники британской полиции Фото: Shutterstock/FOTODOM
В городе Скегнесс в Великобритании 86-летнего мужчину Роя Марша оштрафовали из-за листочка с дерева, сорвавшегося из-за сильного ветра, который он выплюнул, пишет Daily Mail. Ему придется выплатить 150 фунтов стерлингов (15,9 тыс. рублей).

После плевка к пенсионеру подошли сотрудники муниципальных служб. Они заявили, что видели как Марш плюнул на землю во время прогулки. Первоначально штраф составлял 250 фунтов стерлингов (26,5 тыс. рублей), однако после обжалования его снизили.

Жена Марша отметила, что произошедшее сильно расстроило ее мужа. Дочь мужчины обвинила муниципальные службы в необоснованном давлении на пожилых людей.

Ранее блогера Ксению Карпову, ставшую жертвой домогательств в московском метро, суд признал виновной в другом правонарушении — «загораживании прохода». Девушку оштрафовали на 25 тыс. рублей. На одной из станций метрополитена она снимала видео для соцсетей. К ней подошел незнакомый мужчина и схватил ее за ягодицы.

Жительница Оренбуржья до этого обратилась в суд с требованием моральной компенсации от курорта «Соленые озера» после нападения чаек. Женщина сломала палец на ноге, пытаясь убежать от налетевших на нее птиц во время отдыха.

