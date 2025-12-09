ТИЭФ'25
Гости на пороге? Смешиваю этот салат за 5 минут — 3 баночки из магазина и копченая грудка: вкусно неимоверно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Гости на пороге? Смешиваю этот салат за 5 минут — 3 баночки из магазина и копченая грудка: вкусно неимоверно. Обязательно сохраните этот рецепт — он станет вашим фаворитом для быстрого и эффектного ужина или закуски! Этот салат — идеальный баланс вкусов и текстур. Копченая курица, сладкая кукуруза, сытная фасоль и пикантная корейская морковь создают насыщенную композицию, которую завершает хруст свежего салата и ароматных домашних сухариков.

Для его приготовления вам понадобится: 200 г копченой куриной грудки, 3-4 ст. л. консервированной кукурузы, 3 ст. л. консервированной фасоли (красной или белой), 100 г корейской моркови, пучок листового салата (например, айсберг или романо), 1 зубчик чеснока, майонез или сметана для заправки, щепотка соли.

Как приготовить. Сделайте сухарики: тостовый хлеб нарежьте мелкими кубиками, смешайте с любимыми специями (паприка, сушеный чеснок, травы) и столовой ложкой масла. Равномерно разложите на противне и запекайте при 185 °C 5–7 минут до легкого хруста и золотистости. Копченую грудку нарежьте кубиками или соломкой. Листья салата порвите руками. В большой миске соедините курицу, кукурузу (слив жидкость), фасоль (также слив), корейскую морковь и салат. Добавьте пропущенный через пресс чеснок. Заправьте майонезом или сметаной, слегка посолите (помните о солености курицы и моркови) и аккуратно перемешайте. Прямо перед подачей добавьте сухарики, чтобы они остались хрустящими.

Ранее мы готовили бабушкин капустный салат с яйцами и колбасой. Рецепту нет цены — очень простой, но съедается быстрее любых изысков.

