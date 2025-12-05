ТИЭФ'25
Ничего не варю и собираю этот салат за 7 минут: смешиваю сухарики с 4 простыми ингредиентами — быстро, вкусно и питательно

Ничего не варю и собираю этот салат за 7 минут: смешиваю сухарики с 4 простыми ингредиентами — быстро, вкусно и питательно. Этот салат — идеальный баланс простоты и эффектности. Готовится быстро, но его яркий вид и насыщенный вкус создают полное ощущение праздника. Лёгкий, питательный и невероятно ароматный — он станет любимцем на любом столе.

Ингредиенты (на 3 порции): болгарский перец — 2 шт. (лучше разного цвета для красоты), консервированная кукуруза — 1 баночка, консервированная фасоль — 1 баночка, твёрдый сыр — 110 г, чеснок — 2 крупных зубчика, свежая зелень: укроп, петрушка, кинза, зелёный лук — по желанию, сухарики — по вкусу (можно готовые или домашние). Для заправки: сметана или майонез, соль и ваши любимые специи.

Приготовление. Сухарики (если делаете сами): нарежьте батон или тостовый хлеб небольшими кубиками. Сбрызните растительным маслом, посыпьте паприкой, перцем и прованскими травами. Запекайте при 180°C 10–15 минут до хрустящей золотистости. Сборка салата. Болгарский перец нарежьте аккуратными кубиками. Сыр натрите на крупной тёрке. Мелко порубите зелень и чеснок. В просторной миске смешайте фасоль, кукурузу, перец, сыр, зелень и чеснок. Заправка: добавьте выбранную заправку(сметану или майонез), посолите, поперчите по вкусу и аккуратно перемешайте. Подача: непосредственно перед подачей добавьте в салат сухарики и ещё раз бережно перемешайте, чтобы они остались хрустящими.

Ранее мы готовили «Новый русский оливье». Невероятная версия с бужениной и 5 изюминками.

