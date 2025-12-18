Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 11:00

Простой салат «Хрустик» из пекинской капусты с сухариками: вкуснейшее сочетание с копченой колбасой

Этот салат — воплощение свежести, хруста и скорости. Нежная пекинская капуста, сочные помидоры, сытная копченая колбаса и кукуруза создают легкую основу, а домашние чесночные сухарики из батона добавляют потрясающий текстурный контраст. Главный секрет — добавлять сухарики прямо перед подачей, чтобы они не размокли. Идеальный выбор для легкого ужина или быстрого перекуса.

Ингредиенты: пекинская капуста — 300 г, помидоры — 2 шт., колбаса копченая — 100 г, яйца вареные — 2 шт., кукуруза консервированная — 100 г, батон — 4 ломтя, укроп, майонез, соль, перец.

Приготовление: капусту нарежьте соломкой, слегка помните с солью. Добавьте нарезанные помидоры, яйца, колбасу, кукурузу и укроп. Батон нарежьте кубиками и подсушите на сухой сковороде до хруста. Заправьте салат майонезом, посолите, поперчите, перемешайте. Подавайте, щедро посыпав сухариками.

Ранее мы готовили салат «Комплимент». Элитарный рецепт с креветками, который подаем на стол без пяти двенадцать.

