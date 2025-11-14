Делаю печеночные оладьи так — и они улетают быстрее, чем котлеты: простой рецепт, который точно понравится всей семье

Делаю печеночные оладьи так — и они улетают быстрее, чем котлеты: простой рецепт, который точно понравится всей семье. Мой секретный рецепт раскроет печень с новой стороны! Эти котлеты получаются такими воздушными и мягкими, что напоминают нежнейший паштет, а ароматные овощи придают им особую пикантность.

Начните с подготовки печени: 550 граммов куриной печени промойте, обсушите и измельчите в блендере или мясорубке вместе с одной-двумя луковицами и одной морковью. В полученную массу добавьте одно яйцо, столовую ложку сметаны, три столовые ложки муки, соль и любимые специи по вкусу. Тщательно вымешайте тесто — оно должно получиться достаточно густым, но при этом пышным. Дайте массе постоять 10–15 минут, чтобы мука немного набухла. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выкладывайте котлеты столовой ложкой. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки под закрытой крышкой — это поможет им хорошо пропариться внутри. Подавайте с картофельным пюре или гречневой кашей!

