Скучную пюрешку превращаю в белорусские котлеты — картофельные вкусняшки с сыром, разлетаются вмиг

Если обычное картофельное пюре уже надоело, этот рецепт станет настоящим спасением. Простые продукты, минимум возни — а на выходе румяные, ароматные котлетки по-белорусски с нежной серединкой и хрустящей корочкой.

Ингредиенты: картофель — 1 кг, репчатый лук — 1 шт., яйца — 4 шт., мука — 2–3 ст. л., молотые сухари — 2 ст. л., растительное масло — около ½ стакана (для жарки), твёрдый сыр — 100 г, соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление: картофель вымойте, очистите и отварите в подсоленной воде до готовности. Полностью остудите. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на средней тёрке. Остывший картофель натрите на средней тёрке, добавьте лук, два яйца и тёртый сыр. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородной массы. Оставшиеся два яйца взбейте в отдельной миске. Из картофельной массы сформируйте биточки, обваляйте их в муке, затем окуните во взбитые яйца и обсыпьте молотыми сухарями. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте биточки на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон. Подавайте горячими — со сметаной, соусом или свежими овощами.

Ранее мы делились вкусным рецептом из картошки и карбонада. Вкусная запеканка на Рождество без заморочек — всё нарезал кубиками и отправил в духовку.