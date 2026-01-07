Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 13:05

Скучную пюрешку превращаю в белорусские котлеты — картофельные вкусняшки с сыром, разлетаются вмиг

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если обычное картофельное пюре уже надоело, этот рецепт станет настоящим спасением. Простые продукты, минимум возни — а на выходе румяные, ароматные котлетки по-белорусски с нежной серединкой и хрустящей корочкой.

Ингредиенты: картофель — 1 кг, репчатый лук — 1 шт., яйца — 4 шт., мука — 2–3 ст. л., молотые сухари — 2 ст. л., растительное масло — около ½ стакана (для жарки), твёрдый сыр — 100 г, соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление: картофель вымойте, очистите и отварите в подсоленной воде до готовности. Полностью остудите. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на средней тёрке. Остывший картофель натрите на средней тёрке, добавьте лук, два яйца и тёртый сыр. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородной массы. Оставшиеся два яйца взбейте в отдельной миске. Из картофельной массы сформируйте биточки, обваляйте их в муке, затем окуните во взбитые яйца и обсыпьте молотыми сухарями. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте биточки на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон. Подавайте горячими — со сметаной, соусом или свежими овощами.

Ранее мы делились вкусным рецептом из картошки и карбонада. Вкусная запеканка на Рождество без заморочек — всё нарезал кубиками и отправил в духовку.

Проверено редакцией
Читайте также
Без мяса, но за уши не оттащишь: картофельные гнезда с грибами в чесночно-сметанном соусе
Общество
Без мяса, но за уши не оттащишь: картофельные гнезда с грибами в чесночно-сметанном соусе
Курица, картошка и баночка рагу: дачный суп выручает даже зимой — простой и вкусный
Общество
Курица, картошка и баночка рагу: дачный суп выручает даже зимой — простой и вкусный
Моя любовь из Осетии: нежнейший пирог с картошкой и сыром. Не лепешка, а слоеное облако с начинкой
Общество
Моя любовь из Осетии: нежнейший пирог с картошкой и сыром. Не лепешка, а слоеное облако с начинкой
Вкуснейшая мясная запеканка с картофелем — идеальный ужин за полчаса
Семья и жизнь
Вкуснейшая мясная запеканка с картофелем — идеальный ужин за полчаса
Куриные котлетки — просто улет: я добавила два неожиданных ингредиента — теперь готовлю только так
Общество
Куриные котлетки — просто улет: я добавила два неожиданных ингредиента — теперь готовлю только так
картошка
картофель
котлеты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пинал меня, будто я труп»: владельцы собак избили россиянку за замечание
Диетолог назвала самую полезную часть мандарина
Вертолет разбился в российском регионе
Аверин, слова об эмиграции, мнение об СВО: как живет актер Андрей Кайков
Россияне стали жертвами дерзкого ограбления макаки
В Госдуме раскрыли циничную схему протестов в Иране
Россиянам рассказали, что будет с ценами на бензин в 2026 году
Раскрыта причина смерти Брижит Бардо
Российское село оказалось отрезано от мира из-за бешенства
Раскрыты кандидаты на пост главы украинского «МОССАДа»
«Сложные вопросы»: Зеленский раскрыл, чему посвящена встреча с США в Париже
Дроны над Крымом, удар по нефтебазе: как ВСУ атакуют Россию 7 января
Сочинская гостиница стала местом массового отравления юных регбистов
Поезд из Санкт-Петербурга в Брест остановился по техническим причинам
«Слепой, глухой и немой осел»: в США заявили о новой фазе СВО
Стало известно о переброске военных самолетов США в Британию
Погода в Москве в четверг, 8 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Зеленский прибыл на Кипр
Замглавы администрации Путина наградил спасших тысячи жизней бойцов
Львовские больницы остались без света из-за Киева
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.