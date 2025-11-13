Салат «Новогодний серпантин» — с ума сойти какой вкусный: готовим праздничный стол без мороки, нервов и кучи времени

Салат «Новогодний серпантин» — с ума сойти какой вкусный: готовим праздничный стол без мороки, нервов и кучи времени. Когда хочется чего-то одновременно легкого, пикантного и по-настоящему праздничного, этот салат станет идеальным решением! Нежная копченая курочка, хрустящие огурчики и сыр создают удивительную гармонию, а аромат чеснока придает блюду особую теплоту. Такой салат не только украсит ваш стол, но и подарит ощущение настоящего зимнего праздника!

Для приготовления возьмите одну копченую куриную ножку или бедро, отделите мясо от кости и нарежьте его небольшими кусочками. Добавьте 150 грамм зеленого горошка, 10 мелко нарезанных соленых огурчиков или корнишонов, половину луковицы (ее можно предварительно обдать кипятком, чтобы убрать горечь). Два отварных яйца нарежьте кубиком, 100 грамм сыра натрите на крупной терке, а два зубчика чеснока пропустите через пресс. Все ингредиенты соедините в просторной миске, заправьте двумя столовыми ложками майонеза и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 10-15 минут в холодильнике — за это время вкусы чудесным образом сочетаются друг с другом, создавая тот самый волшебный новогодний вкус!

