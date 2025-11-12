Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 10:00

Хватит 100 лет жарить надоевшие котлеты, еще и в тонне жира: готовим корзинки с яйцом в духовке — простой рецепт вкусной еды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хватит 100 лет жарить надоевшие котлеты, еще и в тонне жира: готовим корзинки с яйцом в духовке — простой рецепт вкусной еды. Минимум жира, максимум вкуса и пользы. В духовке мясо получается нежным и ароматным, а яичный желток добавляет особую мягкость и аппетитную золотистую серединку. Такое блюдо выглядит эффектно и обязательно станет новым хитом вашего меню.

Для начала готовим фарш. Нам понадобится: 500 г свино-говяжьего фарша (или куриного — по желанию), 1 небольшая картофелина (около 100 г), 1 луковица (около 80 г), 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, 1 ст. ложка панировочных сухарей, соль, черный перец и специи по вкусу (паприка, орегано, хмели-сунели или ваши любимые приправы).

Картошку и лук натираем на мелкой терке, чеснок пропускаем через пресс. Все добавляем в фарш и тщательно перемешиваем до однородности. Из получившейся массы формируем аккуратные корзинки с бортиками — можно использовать формы для кексов или выложить их прямо на противень, застеленный пергаментом.

Ставим корзинки в духовку, разогретую до 180 °C, и запекаем около 20 минут, пока фарш не схватится. Затем достаем, аккуратно разбиваем в каждую корзинку по одному яйцу (всего 6 штук), слегка солим и при желании добавляем щепотку специй. Возвращаем в духовку еще на 10–15 минут, пока белок не станет плотным, а желток останется мягким.

Ранее мы готовили тыквенные оладьи за 10 минут. Вкуснятина для осеннего завтрака. Не бойтесь добавлять в рецепты тыкву — это просто и полезно.

