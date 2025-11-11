Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 10:30

Тыквенные оладьи за 10 минут: вкуснятина для осеннего завтрака. Не бойтесь добавлять в рецепты тыкву — это просто и полезно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыквенные оладьи за 10 минут: вкуснятина для осеннего завтрака. Не бойтесь добавлять в рецепты тыкву — это просто и полезно. Быстрый рецепт, куча пользы и минимум возни. Эти оладьи станут вашим любимым способом накормить семью витаминами без лишних хлопот.

Берем 200 граммов сырой тыквы, натираем на терке — можно даже не отжимать. Разбиваем одно яйцо, добавляем 2–3 столовые ложки кефира, чтобы тесто стало нежным. Подсластитель — совсем чуть-чуть, буквально щепотку. Для аромата можно бросить корицу или ванилин, но и без них получается вкусно. Теперь 3 столовые ложки овсяной муки и половину чайной ложки разрыхлителя — перемешиваем до однородности. Тесто готово! Жарим на разогретой сковородке по 2–3 минуты с каждой стороны, пока не подрумянятся. Подаем со сметаной, медом или просто так. Эти золотистые солнышки на тарелке поднимут настроение даже в самый хмурый день!

Ранее мы делились рецептом конвертиков из лаваша, которые вы точно запомните. Чумовой завтрак за 15 минут — насыщает без лишних калорий.

Читайте также
Пышные сырники, которые не развалятся: беспроигрышный рецепт на все времена — так делала мама, бабушка и прабабушка
Общество
Пышные сырники, которые не развалятся: беспроигрышный рецепт на все времена — так делала мама, бабушка и прабабушка
Как заморозить тыкву кусочками и пюре: два способа для любых блюд
Семья и жизнь
Как заморозить тыкву кусочками и пюре: два способа для любых блюд
Кефирные лепешки на сковороде — рецепт проще некуда: вкуснятина с маслом и вареньем или под мясную начинку
Общество
Кефирные лепешки на сковороде — рецепт проще некуда: вкуснятина с маслом и вареньем или под мясную начинку
Быстрый рецепт хрустящей капусты: полезный рецепт с яблочным уксусом — самая актуальная осенняя закуска
Общество
Быстрый рецепт хрустящей капусты: полезный рецепт с яблочным уксусом — самая актуальная осенняя закуска
Хрустящие крылышки в медовой шубке: мой секрет готовки маринада за 5 минут — такие вкусные, что можно подать на любой праздник
Общество
Хрустящие крылышки в медовой шубке: мой секрет готовки маринада за 5 минут — такие вкусные, что можно подать на любой праздник
завтрак
тыква
оладьи
панкейки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 ноября: где сбои в России
Гинеколог тайно снимал пациенток на военной базе
Принц Уильям рассказал, как дети узнали о раке матери
Россияне столкнулись с блокировкой сим-карт при возвращении из-за границы
Разведчик рассказал, что заставило половину бойцов ВСУ сбежать из Рыбного
Генерал объяснил, почему Британия пыталась получить МиГ-31
Россиянка не выжила после ДТП с автобусом в Египте
Крупный тайник ВСУ обнаружили в лесополосе в ДНР
Раскуроченный автобус с российскими туристами показали в Сети
В России могут ужесточить контроль над управляющими компаниями
В Госдуме оценили действия ФСБ при предотвращении угона истребителя МиГ-31
В Британии узнали о катастрофических проблемах ВСУ на фронте
Российский студент-первокурсник умер после избиения в общежитии
В Минобрнауки предложили запретить демпинг вузов
Стало известно, что Трамп подарил новому президенту Сирии
В России требуют лишить Пугачеву звания народной артистки
Мошенники обманывают россиян на площадках для знакомств
Военэксперт раскрыл, как освобождение Красноармейска повлияет на ход СВО
В ГД пообещали жесткий ответ Украине и Британии за попытку украсть МиГ-31
От кладовщика до руководителя: чем Ozon привлекает и удерживает сотрудников
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.