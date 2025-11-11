Тыквенные оладьи за 10 минут: вкуснятина для осеннего завтрака. Не бойтесь добавлять в рецепты тыкву — это просто и полезно

Тыквенные оладьи за 10 минут: вкуснятина для осеннего завтрака. Не бойтесь добавлять в рецепты тыкву — это просто и полезно. Быстрый рецепт, куча пользы и минимум возни. Эти оладьи станут вашим любимым способом накормить семью витаминами без лишних хлопот.

Берем 200 граммов сырой тыквы, натираем на терке — можно даже не отжимать. Разбиваем одно яйцо, добавляем 2–3 столовые ложки кефира, чтобы тесто стало нежным. Подсластитель — совсем чуть-чуть, буквально щепотку. Для аромата можно бросить корицу или ванилин, но и без них получается вкусно. Теперь 3 столовые ложки овсяной муки и половину чайной ложки разрыхлителя — перемешиваем до однородности. Тесто готово! Жарим на разогретой сковородке по 2–3 минуты с каждой стороны, пока не подрумянятся. Подаем со сметаной, медом или просто так. Эти золотистые солнышки на тарелке поднимут настроение даже в самый хмурый день!

