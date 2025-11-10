Эти конвертики из лаваша вы точно запомните, потому что начинка просто топ! Чумовой завтрак за 15 минут — насыщает без лишних калорий

Эти конвертики из лаваша вы точно запомните, потому что начинка просто топ! Чумовой завтрак за 15 минут — насыщает без лишних калорий. Они сочетают в себе нежность творожной начинки, сытность ветчины и аппетитную хрустящую корочку. А готовятся так быстро, что у вас еще останется время на спокойную чашечку кофе.

Для начинки нам понадобится 200 граммов нежирного творога, который мы смешаем с одним яйцом, 40 граммами натертого сыра, щепоткой мелко рубленной зелени и 100 граммами ветчины, нарезанной небольшими кубиками. Для пикантности добавим половинку мелко нарезанного болгарского перца — он сделает вкус по-настоящему летним и свежим. Лаваш разрезаем на квадраты размером примерно 15 на 15 сантиметров, чтобы было удобно формировать наши конвертики.

На середину каждого квадрата выкладываем 1,5–2 столовые ложки творожной начинки с ветчиной и заворачиваем края, формируя аккуратные конвертики. Обжариваем их на сухой антипригарной сковороде с двух сторон до появления золотистой корочки — обычно на это требуется 3–4 минуты с каждой стороны. Подавать такие конвертики лучше всего сразу, пока лаваш сохраняет свою хрустящую текстуру, а начинка остается теплой и нежной. Они хороши и сами по себе, и со сметаной или вашим любимым соусом — получается настоящий ресторанный завтрак без лишних хлопот!

