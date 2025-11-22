Стал известен возможный пункт мирного плана ЕС о численности ВСУ Bloomberg: мирный план ЕС может исключить пункт об ограничении численности ВСУ

Европейские лидеры во встречном предложении по урегулированию украинского кризиса могут предложить отказаться от сокращения численности Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило агентство Bloomberg. По данным источника, этот вопрос может стать действительно принципиальным.

Европейцы будут по-настоящему настаивать на численности украинской армии. По словам человека, знакомого с ответным предложением, здесь не может быть никаких ограничений, — говорится в материале.

Работу над ответным предложением ведут прежде всего лидеры Великобритании, Германии и Франции. Всего Европу беспокоит положение плана США об ограничении размера ВСУ, отметили авторы статьи.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября получил от администрации Трампа проект мирного плана по урегулированию конфликта. По оценке Вашингтона, представленный документ способен активизировать дипломатические усилия. Другие подробности в офисе украинского президента не раскрыли.

Как стало известно, США рассчитывают, что Зеленский согласует их мирный план ко Дню благодарения, 27 ноября. По замыслу Вашингтона, документ должны представить Москве в конце месяца, а весь процесс урегулирования завершить к концу декабря. Источники при этом сомневаются, что такие сроки выполнимы, учитывая позицию Киева.