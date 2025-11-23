Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 00:05

Приметы 23 ноября: Родион Ледолом — откладываем крупные сделки

Приметы 23 ноября
23 ноября воцерковленные люди вспоминают Родиона (Иродиона) и Ераста, которые были учениками апостола Павла. В народе день памяти этих святых получил название Родион Ледолом. Именно в это время часто на водоемах появлялся непрочный, тонкий лед. Кроме того, Родион и Ераст считались покровителями дорог и путешественников, поэтому день был важен для предсказаний, связанных с путем.

Погодные приметы 23 ноября: к чему туманы и ветра?

  • Если в этот день дул сильный ветер, это считалось верным знаком, что вскоре наступит сильный мороз и холодная зима.

  • Туман или сырость предвещали, что потепление затянется и установится сырая погода.

  • Иней на деревьях 23 ноября сулил, что скоро ударят морозы, а зима будет суровой.

  • Лед на реках был непрочным, ломался — это указывало на ранний ледоход весной. Если же лед уже был прочным, то ждали крепкой зимы.

  • Ясная погода предвещала скорое похолодание.

  • Снег, выпавший на Родиона, сулил хороший урожай хлеба на следующий год.

Погодные приметы

Приметы о зверях и птицах 23 ноября

  • Синицы активно и громко чирикали — жди морозов и стужи.

  • Если вороны сидели на верхушках деревьев, это указывало на сильный ветер и скорое ненастье.

  • Куры, которые собирались вместе и прятали головы, предвещали холода.

  • Голуби, которые сбивались в стаи, также предвещали похолодание.

Что можно делать 23 ноября: освящаем хлеб

  • Освящать в церкви хлеб с солью, а затем давать этот хлеб домашним животным — чтобы защитить их зимой и укрепить здоровье.

  • Есть кусочек освященного хлеба с солью — по поверью, это приносит удачу и достаток.

  • Помогать другим, особенно нуждающимся — давать еду, одежду, поддержку.

  • Собраться с семьей, устроить вечернюю трапезу.

Откладываем путешествия: что нельзя делать 23 ноября

Запреты на Ледолом были связаны с финансами, торговлей и дорогами.

Категорически нельзя заниматься торговлей. Большие сделки тоже лучше не совершать. Наши предки верили, что крупные дела сегодня будут очень неудачными. Они опасались финансовых проблем. А еще сегодня лучше не давать и не брать деньги в долг — к неудаче.

Что можно и нельзя делать 23 ноября?

Генеральную уборку 23 ноября тоже проводить не стоит: в такой день, по поверьям, можно вымести из дома.

Сегодня нельзя угощать соседей хлебом и солью — так можно было отдать свою удачу и достаток в чужие руки.

А еще в день Родиона Ледолома не следовало отправляться в дальнюю дорогу: путешествие обещало быть неудачным. Чтобы избежать неурядиц в поездке, крестьяне молились Родиону и Ерасту, просили удачи и их защиты в пути.

Анастасия Фомина
А. Фомина
