Приметы 23 ноября: Родион Ледолом — откладываем крупные сделки

23 ноября воцерковленные люди вспоминают Родиона (Иродиона) и Ераста, которые были учениками апостола Павла. В народе день памяти этих святых получил название Родион Ледолом. Именно в это время часто на водоемах появлялся непрочный, тонкий лед. Кроме того, Родион и Ераст считались покровителями дорог и путешественников, поэтому день был важен для предсказаний, связанных с путем.

Погодные приметы 23 ноября: к чему туманы и ветра?

Если в этот день дул сильный ветер, это считалось верным знаком, что вскоре наступит сильный мороз и холодная зима.

Туман или сырость предвещали, что потепление затянется и установится сырая погода.

Иней на деревьях 23 ноября сулил, что скоро ударят морозы, а зима будет суровой.

Лед на реках был непрочным, ломался — это указывало на ранний ледоход весной. Если же лед уже был прочным, то ждали крепкой зимы.

Ясная погода предвещала скорое похолодание.

Снег, выпавший на Родиона, сулил хороший урожай хлеба на следующий год.

Погодные приметы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Приметы о зверях и птицах 23 ноября

Синицы активно и громко чирикали — жди морозов и стужи.

Если вороны сидели на верхушках деревьев, это указывало на сильный ветер и скорое ненастье.

Куры, которые собирались вместе и прятали головы, предвещали холода.

Голуби, которые сбивались в стаи, также предвещали похолодание.

Что можно делать 23 ноября: освящаем хлеб

Освящать в церкви хлеб с солью, а затем давать этот хлеб домашним животным — чтобы защитить их зимой и укрепить здоровье.

Есть кусочек освященного хлеба с солью — по поверью, это приносит удачу и достаток.

Помогать другим, особенно нуждающимся — давать еду, одежду, поддержку.

Собраться с семьей, устроить вечернюю трапезу.

Откладываем путешествия: что нельзя делать 23 ноября

Запреты на Ледолом были связаны с финансами, торговлей и дорогами.

Категорически нельзя заниматься торговлей. Большие сделки тоже лучше не совершать. Наши предки верили, что крупные дела сегодня будут очень неудачными. Они опасались финансовых проблем. А еще сегодня лучше не давать и не брать деньги в долг — к неудаче.

Что можно и нельзя делать 23 ноября? Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральную уборку 23 ноября тоже проводить не стоит: в такой день, по поверьям, можно вымести из дома.

Сегодня нельзя угощать соседей хлебом и солью — так можно было отдать свою удачу и достаток в чужие руки.

А еще в день Родиона Ледолома не следовало отправляться в дальнюю дорогу: путешествие обещало быть неудачным. Чтобы избежать неурядиц в поездке, крестьяне молились Родиону и Ерасту, просили удачи и их защиты в пути.

Как воплотить азиатское и восточное меню дома? Лайфхаки, советы, простые рецепты.