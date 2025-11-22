Трамп раскрыл желания США по украинскому конфликту

Соединенные Штаты пытаются завершить украинский конфликт так, или иначе, заявил президент США Дональд Трамп. Глава государства во время выступления в Белом доме подчеркнул, что урегулирование на Украине должно было случиться значительно раньше.

Мы пытаемся закончить его так, или иначе. Мы должны его закончить. Это должно было случиться давно, — сказал лидер США.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф примут участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые пройдут 23 ноября в Женеве. Участие политиков связано с подготовкой формулировок мирного плана перед встречей Зеленского с Трампом.

До этого полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Трампу не следует слушать своего спецпредставителя Кита Келлога и госсекретаря Марко Рубио перед планированием встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что заключение стратегического соглашения с Россией приведет к урегулированию конфликта на Украине.