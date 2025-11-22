«Подходящее время»: военный министр из США раскрыл правду об Украине Министр Дрисколл: военные США считают положение Украины очень плохим

Украина находится в крайне сложной ситуации, что создает подходящие условия для мирных переговоров, заявил министр армии США Дэниел Дрисколл, сообщает Financial Times. Американский военный чиновник представил данную оценку как мнение военных государства.

Но честная оценка военных США заключается в том, что Украина находится в очень плохом положении и сейчас самое подходящее время для мира, — сказал министр.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что потеря территорий сокращает пространство для маневра у президента Украины Владимира Зеленского. По его оценке, текущий момент является подходящим для принятия взвешенных решений, тогда как в дальнейшем такие возможности станут более ограниченными.

Кроме того, глава Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Сергей Гончаров заявил о возможном наращивании Украиной диверсионной активности для продления противостояния. По его мнению, Зеленский осознает негативные для себя последствия в случае принятия мирной инициативы американского лидера Дональда Трампа.