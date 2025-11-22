Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 11:05

«Своих денег нет»: Келин о нападках «патентованных русофобов» на Россию

Посол Келин: Британия ищет деньги для Киева в российских замороженных активах

Андрей Келин Андрей Келин Фото: Илья Дмитрячев/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Великобритания добивается изъятия российских замороженных активов из-за нехватки средств на поддержку Украины, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в беседе с ТАСС. Он отметил, что страна, ставшая лидером среди «патентованных русофобов», давно продвигает идею использования этих средств «в интересах коррумпированного киевского руководства».

Причина лежит на поверхности: своих денег нет. Этому способствовала провальная фискальная политика, которая усугубила финансово-экономическое положение страны, — подчеркнул дипломат.

По словам Келина, формирование «псевдоюридической базы» для изъятия активов не избавит Британию от последствий. Он предупредил, что такой шаг ускорит падение значимости Лондона как международного финансового центра. Посол добавил, что ресурсы уже перетекают во Франкфурт-на-Майне, Нью-Йорк и Гонконг.

Ранее депутат Госдумы Станислав Наумов заявил, что Россия может рассмотреть предложение США об использовании замороженных активов для выплат Украине. Однако, по его словам, это возможно только при условии, что контроль над ключевыми высокотехнологичными предприятиями останется в руках Москвы.

Андрей Келин
Великобритания
Украина
Россия
активы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МО озвучили внушительное число сбитых БПЛА ВСУ за сутки
Россиянам рассказали, как снизить налог на банковские вклады
Королевская семья Британии: новости, Маркл развеяла слухи о разводе с Гарри
В Калининграде мужчина воровал дверные ручки
Режим тишины в Республике Алтай: новые правила
«Это ширма»: генерал усомнился в миротворческом замысле плана Трампа
Минобороны сообщило об освобождении двух населенных пунктов зоне СВО
ВС России приблизились к стратегически важному населенному пункту
Назван процент женщин, руководящих российскими компаниями
«Испуганный кот»: в Турции рассказали, как Зеленский лишился всех козырей
В ДНР сообщили о развитии наступления ВС РФ в Константиновке
Лукашенко сделал неожиданный подарок в отношении украинцев
«Все козыри»: Трамп указал на весомое преимущество Путина на переговорах
Элитный коттедж блогера-обнальщика выставили за 225 млн рублей
Не попавший в порт Стамбула круизный лайнер с россиянами вернулся в Сочи
«Баба-яга» и минометы ВСУ сгорели под Константиновкой
Наступление ВС РФ на Харьков 22 ноября: мясорубка, ВСУ бегут из Волчанска
Врач озвучила вескую причину, почему лучше отказаться от кофе натощак
Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США
«Нужно к психиатру»: европейские чиновники усмехнулись над планом США
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.