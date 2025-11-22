«Своих денег нет»: Келин о нападках «патентованных русофобов» на Россию Посол Келин: Британия ищет деньги для Киева в российских замороженных активах

Великобритания добивается изъятия российских замороженных активов из-за нехватки средств на поддержку Украины, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в беседе с ТАСС. Он отметил, что страна, ставшая лидером среди «патентованных русофобов», давно продвигает идею использования этих средств «в интересах коррумпированного киевского руководства».

Причина лежит на поверхности: своих денег нет. Этому способствовала провальная фискальная политика, которая усугубила финансово-экономическое положение страны, — подчеркнул дипломат.

По словам Келина, формирование «псевдоюридической базы» для изъятия активов не избавит Британию от последствий. Он предупредил, что такой шаг ускорит падение значимости Лондона как международного финансового центра. Посол добавил, что ресурсы уже перетекают во Франкфурт-на-Майне, Нью-Йорк и Гонконг.

Ранее депутат Госдумы Станислав Наумов заявил, что Россия может рассмотреть предложение США об использовании замороженных активов для выплат Украине. Однако, по его словам, это возможно только при условии, что контроль над ключевыми высокотехнологичными предприятиями останется в руках Москвы.