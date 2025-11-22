Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 11:16

Премьер Словакии назвал Россию абсолютным победителем

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Если мирный план президента США Дональда Трампа по Украине сработает и стороны заключат соглашение, Россия выйдет из конфликта абсолютным победителем, такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, которые приводит издание Novinky, при таком раскладе Москва укрепит свои позиции «морально и экономически».

Если это соглашение будет подписано, Россия выйдет из него абсолютным победителем, — убежден Фицо.

Ранее стратегический аналитик Жак Бод заявил, что жители Бельгии уверены в военной победе Москвы. По его словам, противодействие правительства страны планам Евросоюза по конфискации замороженных активов России стало прямым следствием этого.

Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс, американский мирный план призван остановить кровопролитие и сохранить украинский суверенитет. Кроме того, соглашение должно быть приемлемым для всех участников и предотвращать риск повторной эскалации. Вэнс также раскритиковал иллюзорные надежды на победу Киева через увеличение военной и финансовой помощи.

