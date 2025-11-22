Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 11:13

Вэнс озвучил три главных нюанса любого мирного плана по Украине

Вэнс назвал остановку боев одним из главных критериев мирных планов по Украине

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Samuel Corum/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в социальной сети X назвал три ключевых критерия для любого плана урегулирования на Украине. По его мнению, соглашение должно остановить кровопролитие, сохранив украинский суверенитет, быть приемлемым для всех участников и предотвращать риск повторной эскалации.

Американский политик раскритиковал иллюзорные надежды на победу Киева через увеличение военной и финансовой помощи, а также ужесточение санкций против России. Вэнс охарактеризовал такие представления как фантазийные, подчеркнув, что завершить кризис способны лишь умные люди, адекватно оценивающие действительность.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении договоренности с вице-президентом США о совместной работе над американским проектом урегулирования. По его словам, стороны договорились поддерживать постоянный контакт для координации действий.

Кроме того, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что правительство Соединенного Королевства продолжает рассчитывать на победу над РФ. По его словам, британская сторона делает ставку на затягивание боевых действий.

