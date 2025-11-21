Зеленский рассказал о своем разговоре с вице-президентом США Зеленский заявил, что договорился с Вэнсом работать над мирным планом США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом договорился работать над американским планом по урегулированию конфликта. По его словам, обе стороны будут на связи постоянно.

Мы успели обсудить многие детали предложения американской стороны <...>. Договорились, что вместе с Америкой и Европой будем работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал действительно работоспособным. <...> Договорились быть на постоянной связи, и команды готовы работать 24/7, — сказал Зеленский.

Зеленский заявлял, что Украина предложит альтернативные варианты новому плану США по урегулированию конфликта. Президент отметил, что Киев готов конструктивно сотрудничать с американскими и западными партнерами в этом вопросе.

До этого возглавляющий Международную ассоциацию ветеранов спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров предположил, что Украина может пойти на диверсионные акции, чтобы продлить военный конфликт. По его словам, Зеленский осознает, что согласие на мирный план президента США Дональда Трампа будет для него политически невыгодным.