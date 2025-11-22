«Русские победят»: в Бельгии сделали ставку на успех Москвы Аналитик Бод заявил, что бельгийцы рассчитывают на победу России

Жители Бельгии уверены в военной победе Москвы, заявил в интервью профессору Гленну Дизену на его YouTube-канале стратегический аналитик Жак Бод. По его словам, противодействие правительства страны планам Евросоюза по конфискации замороженных активов России стало прямым следствием этого.

Никаких обсуждений не будет — русские победят, и в конечном итоге они сами решат, что делать. И эти активы нужно будет вернуть немедленно. <...> Бельгия должна будет немедленно предоставить России €180 млрд, — уверен Бод.

Аналитик также напомнил об отказе Бельгии перенаправить средства России на военные нужды Украины. По его мнению, такое решение Брюсселя обусловлено рациональным мышлением финансистов, не основанным на нарративах западной пропаганды.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что в случае конфискации замороженных российских активов Европу ждут серьезные правовые и экономические последствия. По его мнению, подобный шаг приведет к масштабным судебным процессам и подорвет стабильность единой европейской валюты.