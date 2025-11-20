Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Орбан предупредил о катастрофических последствиях конфискации активов РФ

Орбан: конфискация российских активов в ЕС рискует привести к краху евро

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Европу ждут серьезные правовые и экономические последствия в случае конфискации замороженных российских активов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х. По его мнению, подобный шаг европейских властей приведет к масштабным судебным процессам и подорвет стабильность единой европейской валюты.

Длительные судебные разбирательства, поток судебных исков и крах евро. Вот что нас ждет, если мы выберем этот путь, — написал Орбан.

Венгерский лидер призвал руководство Европейского союза проявить благоразумие и отказаться от стратегии финансирования военных действий на Украине. Он выразил убеждение, что победа в конфликте невозможна при поддержке того, что он назвал украинской «военной мафией».

Ранее Орбан заявил, что за возможный новый кредит Украине в размере €135 млрд придется расплачиваться внукам нынешних жителей европейских стран. По его словам, таких денег у Евросоюза «просто нет», а предложение ЕК является «абсолютно нелепым».

Прежде президент Финляндии Александр Стубб заявил, что ЕС должен принять решение по замороженным активам России с учетом позиции Бельгии. Он отметил, что не поддерживает давление на Брюссель по данному вопросу.

