19 ноября 2025 в 18:23

В Крыму рассказали, как выросло число агротуристических предприятий

Замминистра по туризму Гулюк: в Крыму открыто 81 агротуристическое предприятие

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Крыму на данный момент насчитывается 81 агротуристическое предприятие, рассказал «Крыму 24» заместитель министра курортов и туризма региона Сергей Гулюк. Он отметил, что количество таких предприятий выросло в семь раз.

На сегодняшний день 81 предприятие у нас находится в перечне агропромышленного туризма республики, и за последние годы их количество увеличилось в семь раз, — рассказал Гулюк.

По его словам, интерес путешественников также вырос. Замминистра отметил, что посещаемость полуострова возросла в 10 раз.

Ранее турэксперт Лара Ковалькова рассказала, что российские туристы все реже выбирают Белоруссию для отдыха, отдавая предпочтение другим направлениям из-за утраты страной главного преимущества — доступности цен. По ее словам, если раньше страна считалась бюджетной альтернативой Европе, то сейчас цены на проживание в минских отелях сравнялись со стоимостью гостиниц в Праге или Варшаве.

