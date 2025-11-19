В Крыму рассказали, как выросло число агротуристических предприятий Замминистра по туризму Гулюк: в Крыму открыто 81 агротуристическое предприятие

В Крыму на данный момент насчитывается 81 агротуристическое предприятие, рассказал «Крыму 24» заместитель министра курортов и туризма региона Сергей Гулюк. Он отметил, что количество таких предприятий выросло в семь раз.

На сегодняшний день 81 предприятие у нас находится в перечне агропромышленного туризма республики, и за последние годы их количество увеличилось в семь раз, — рассказал Гулюк.

По его словам, интерес путешественников также вырос. Замминистра отметил, что посещаемость полуострова возросла в 10 раз.

