Стало известно, почему россияне отказываются от поездок в Белоруссию

Российские туристы все реже выбирают Белоруссию для отдыха, отдавая предпочтение другим направлениям из-за утраты страной главного преимущества — доступности цен, объяснила турэксперт Лара Ковалькова в беседе с АБН24. По ее словам, если раньше страна считалась бюджетной альтернативой Европе, то сейчас цены на проживание в минских отелях сравнялись со стоимостью гостиниц в Праге или Варшаве. Для пляжного отдыха россияне выбирают Крым и Сочи, отметила эксперт.

Для пляжного отдыха россияне массово едут в Крым и Сочи. Инфраструктура там активно развивается, море свое, родное, логистика проще. Тут Белоруссия тоже в пролете, — рассказала она.

Ковалькова подчеркнула, что дополнительной причиной спада интереса стала ограниченность туристических программ. По ее словам, республика воспринимается как направление «на один раз» после посещения Минска и замкового комплекса в Мире и Несвиже.

