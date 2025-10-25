Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 16:03

Стало известно, почему россияне отказываются от поездок в Белоруссию

Турэксперт Ковалькова: Белоруссия теряет российских туристов из-за цен

Г. Минск, Белоруссия Г. Минск, Белоруссия Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские туристы все реже выбирают Белоруссию для отдыха, отдавая предпочтение другим направлениям из-за утраты страной главного преимущества — доступности цен, объяснила турэксперт Лара Ковалькова в беседе с АБН24. По ее словам, если раньше страна считалась бюджетной альтернативой Европе, то сейчас цены на проживание в минских отелях сравнялись со стоимостью гостиниц в Праге или Варшаве. Для пляжного отдыха россияне выбирают Крым и Сочи, отметила эксперт.

Для пляжного отдыха россияне массово едут в Крым и Сочи. Инфраструктура там активно развивается, море свое, родное, логистика проще. Тут Белоруссия тоже в пролете, — рассказала она.

Ковалькова подчеркнула, что дополнительной причиной спада интереса стала ограниченность туристических программ. По ее словам, республика воспринимается как направление «на один раз» после посещения Минска и замкового комплекса в Мире и Несвиже.

Ранее сообщалось, что после снятия визовых ограничений интерес к новогодним турам в Китай вырос на 30%. Он стал самым популярным направлением для отдыха на зимних праздниках. Россияне выбирают как пляжный отдых на острове Хайнань, так и экскурсии по ключевым достопримечательностям. На новогодние туры в Китай по системе раннего бронирования приходится 35–40% от общего объема продаж.

