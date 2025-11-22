Угрозы со стороны США вынудили Мадуро пойти на один важный шаг

Президент Венесуэлы Николас Мадуро усилил меры личной безопасности на фоне растущего военного присутствия Соединенных Штатов в Карибском море, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. В последнее время политик проводит публичные выступления по сокращенному графику без предварительного анонсирования. Члены правительства страны больше не участвуют в этих мероприятиях, что позволяет минимизировать коллективные риски для руководства государства.

Венесуэльский военный аналитик Хосе Гарсия пояснил, что Мадуро также обеспечивает присутствие сотен людей на своих выступлениях, рассчитывая, что это снизит вероятность возможных атак со стороны США. Источники утверждают, что личная охрана президента теперь преимущественно состоит из кубинских специалистов, поскольку власти сомневаются в лояльности местных силовиков.

Ранее СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает варианты проведения операции по задержанию или физическому устранению Мадуро. Вашингтон также изучает возможность отправки военного контингента в латиноамериканскую страну для установления контроля над стратегически важной инфраструктурой и нефтяными месторождениями.