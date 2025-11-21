Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Знаете, что самое удобное в польской кухне? Когда гарнир и мясо готовятся вместе, создавая идеальное сочетание вкусов и текстур! Польские картофельные кнедлики — именно такое блюдо. Эти нежные картофельные шарики с сочной мясной начинкой напоминают нам о том, что настоящая домашняя еда должна быть простой, сытной и душевной. Они одновременно воздушные и плотные, с хрустящей корочкой снаружи и ароматной начинкой внутри. Это тот случай, когда скромные ингредиенты превращаются в настоящее кулинарное чудо, которое согреет и накормит всю семью.

Для кнедликов вам понадобится: 1 кг отварного картофеля, 2 яйца, 200 г муки, 300 г мясного фарша, 1 луковица, соль, перец, мускатный орех. Разомните картофель в пюре, добавьте яйца, муку, соль и специи. Замесите тесто. Для начинки обжарьте фарш с луком до готовности. Формируйте из теста шарики, делайте углубление, заполняйте фаршем и защипывайте края. Варите в подсоленной воде 10–12 минут после всплытия. Подавайте с обжаренным шкварками или сметанным соусом, посыпав зеленью. Эти кнедлики особенно хороши с тушеной капустой или свежим салатом!

