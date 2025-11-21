Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 07:00

Картошку в другом виде теперь не воспринимаем — эти зразы с сочной начинкой влюбляют в себя

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Картофельные зразы — это не просто котлетки, а полноценное сытное блюдо, где нежное картофельное тесто скрывает ароматную начинку с тягучим сыром и колбасой.

Отвариваю 1 кг картофеля до готовности, остужаю и натираю на мелкой терке. Смешиваю картофель с 2–4 ст. ложками муки, 2 яйцами, рубленой зеленью, солью и перцем — у меня получается пластичное тесто. Для начинки натираю на крупной терке 100 г сыра и 150 г вареной колбасы, добавляю 3 измельченных зубчика чеснока, немного соли и перца, тщательно перемешиваю.

Формирую зразы: беру порцию картофельного теста, скатываю в шарик и делаю лепешку. В центр кладу начинку и аккуратно защипываю края, формируя аккуратную котлетку. Разогреваю на сковороде 2 ст. ложки растительного масла и обжариваю зразы на среднем огне до золотистой хрустящей корочки с обеих сторон.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
картофель
колбаса
сыры
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
