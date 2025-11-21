Индия перекрыла «нефтяной кран» из России

Индия завершает трехлетний период закупок российской нефти из-за вступления в силу американских санкций, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. По их словам, последние супертанкеры с черным золотом вышли из портов Черного моря почти четыре недели назад, чтобы прибыть в Индию до 21 ноября, когда начнут действовать санкции.

По мнению экспертов, если какая-нибудь индийская компания захочет продолжить закупки российских энергоресурсов, то ей придется делать это тайно и небольшими партиями. Покупатели будут действовать осторожно, опасаясь негативной реакции Вашингтона, считают аналитики.

Ранее посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что Россия сохраняет статус крупнейшего поставщика нефти в Индию с долей рынка более 30%. По его словам, Москва готова и дальше предлагать индийской стороне самые выгодные условия в нефтегазовой сфере, несмотря на западные санкции.

До этого стало известно, что государственные и частные нефтеперерабатывающие предприятия Китая стали осторожнее в работе с российской нефтью. На динамику повлияло внесение НПЗ Shandong Yulong Petrochemical в санкционные списки США и Великобритании за взаимодействие с РФ.