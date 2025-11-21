Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 07:23

Индия перекрыла «нефтяной кран» из России

NYT: Индия сократит закупки российской нефти с 21 ноября из-за санкций США

Фото: Rosneft/via Globallookpress.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Индия завершает трехлетний период закупок российской нефти из-за вступления в силу американских санкций, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. По их словам, последние супертанкеры с черным золотом вышли из портов Черного моря почти четыре недели назад, чтобы прибыть в Индию до 21 ноября, когда начнут действовать санкции.

По мнению экспертов, если какая-нибудь индийская компания захочет продолжить закупки российских энергоресурсов, то ей придется делать это тайно и небольшими партиями. Покупатели будут действовать осторожно, опасаясь негативной реакции Вашингтона, считают аналитики.

Ранее посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что Россия сохраняет статус крупнейшего поставщика нефти в Индию с долей рынка более 30%. По его словам, Москва готова и дальше предлагать индийской стороне самые выгодные условия в нефтегазовой сфере, несмотря на западные санкции.

До этого стало известно, что государственные и частные нефтеперерабатывающие предприятия Китая стали осторожнее в работе с российской нефтью. На динамику повлияло внесение НПЗ Shandong Yulong Petrochemical в санкционные списки США и Великобритании за взаимодействие с РФ.

нефть
Индия
Россия
санкции
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ущерб Минобороны по громкому делу достиг 9 млрд рублей
Названы страны Европы, которые могут участвовать в переговорах по Украине
Стало известно, почему ВСУ распродают через интернет оружие и технику НАТО
Суд решил судьбу обвиняемого во взяточничестве вице-премьера Башкирии
Россиянам раскрыли способ отдохнуть 59 дней в 2026 году
Автопортрет знаменитой художницы продали за более чем $50 млн
Киев захотел изменить один из пунктов мирного плана США по Украине
В Японии ответили, откажется ли страна от российского газа
Бывший высокопоставленный военачальник ВСУ оказался в розыске МВД
Экспертиза вынесла окончательный вердикт о вменяемости убийцы Талькова
Опубликованы кадры с места схода вагонов с рельсов в Иркутской области
День сыновей: как выразить любовь — лучшие идеи для подарков
Раскрыто, чем грозит распитие алкоголя на общем балконе жилого дома
Котел у Красноармейска и эвакуация мирных: новости СВО к утру 21 ноября
Зеленский предложил кандидата на замену Галущенко
Британцы установили слежку за российским «Янтарем»
В аэропорту Волгограда приостановили прием и выпуск воздушных судов
Бывший охранник рассказал о визитах секс-работниц к брату Карла III
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 ноября: инфографика
Средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника над Россией ночью
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.