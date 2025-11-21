«Это позор»: ЕС дали совет по прекращению конфликта на Украине Политик Вагенкнехт: ЕС должен снять санкции с РФ в обмен на завершение конфликта

Евросоюз должен снять санкции с России ради завершения конфликта на Украине, заявила в социальной сети Х лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт. По ее словам, если ЕС еще хочет повлиять на мирные переговоры, то ему необходимо возобновить отношения с Московой в энергетической сфере.

Чтобы снова влиять на переговоры, европейцам следовало бы предложить снятие санкций и возобновление отношений с Россией в энергетической сфере в обмен на перемирие, — отметила политик.

Она также обратила внимание на то, что Украина «все глубже погружается в коррупционное болото», однако ЕС все равно обещает Киеву новые миллиарды евро финансовой помощи. По мнению Вагенкнехт, это «бесстыдство по отношению к европейским налогоплательщикам».

Это позор, что европейцы настолько оказались дипломатически вне игры, что наш министр иностранных дел [Йоханн] Вадефуль даже не знал о недавних переговорах между США и Россией о мирном плане для Украины, — добавила лидер партии.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ВСУ находятся в крайне тяжелом положении. По его словам, ситуация на фронте для противника приближается к катастрофической. Он уточнил, что ВС РФ успешно развивают наступление практически на всех направлениях.